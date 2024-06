CTRI : Communiqué N° 062

Le président de la Transition, président de la République, chef de l’État, Son Excellence le Général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, a parcouru, ces derniers mois, les différents départements et cantons de plusieurs provinces du Gabon.

Tout au long de cette tournée républicaine, il a été le témoin d’une rare ferveur patriotique, loin de toute division. Fervent défenseur de l’unité nationale, il en a exalté les nobles valeurs partout où il est passé.

C’est pourquoi il ne peut que condamner avec la plus grande fermeté un certain nombre de dérives constatées depuis quelque temps.

En effet, quelques esprits séditieux et des groupuscules tapis dans l’ombre répandent dans notre pays le venin mortel du régionalisme, de l’ethnocentrisme et de la xénophobie.

Ces appels à la haine touchent autant les réseaux sociaux que certains organes de presse écrite qui se permettent désormais de livrer à la vindicte populaire d’autres citoyens du seul fait de leur appartenance ethnique.

De telles pratiques, porteuses de haine et de division, menacent la paix et l'unité de notre nation et doivent être combattues pour éviter à notre cher pays de connaître les affres des conflits fratricides qui jalonnent l’histoire des peuples.

Afin d’y mettre un frein salutaire, le chef de l’État instruit les services de police judiciaire d’accroître la veille sur la presse et les réseaux sociaux et à saisir sans délai le parquet de la République chaque fois que de tels faits seront constatés.

De même, les plus grandes rigueurs de la loi devront s’abattre sur les auteurs de tels actes. Nous avons tous le devoir de préserver notre vivre-ensemble et de travailler à l'unité et à la prospérité de notre Pays.

Peuple Gabonais, unis dans la concorde, c'est enfin notre essor vers la Félicité ! Honneur et Fidélité à la Patrie.

Fait à Libreville le 28 juin 2024