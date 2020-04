Covid-19 : Maganga Moussavou favorable à un dépistage généralisé

Pour ce qui est de notre pays, il a dit militer pour un dépistage généralisé de la population. "Je milite pour un confinement efficace. Je supplie le gouvernement de mettre tout en œuvre pour un dépistage généralisé", a-t-il indiqué. Et le président du Parti social démocrate (PSD) d'ajouter : "Si nous ne le faisons pas, ce sera une suite sans fin."

Pour lui, les simples gestes barrières et autres mesures ne suffisent pas. Ce d'autant que, en dehors de la vie à l'extérieur, une autre réalité existe dans les maisons. C'est pourquoi, le natif de Moutassou a invité le gouvernement à aller "plus loin. Qu'il soit plus décisif".