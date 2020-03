Covid-19 : L'UDERE favorable à "l'Union sacrée pour la République"

C'est ce qui ressort du point de presse donné par son président, samedi dernier à Libreville.

La dernière rencontre entre le Premier ministre Julien Nkoghe Bekale et la classe politique, relative à la mise en place d'une "Union sacrée pour la République" pour combattre l'actuelle pandémie mondiale, la Covid-19, commence à porter des fruits. En atteste la sortie, le week-end écoulé, du président de l'Union démocratique et républicaine (UDERE), Victor Missanda. Ce dernier estime que les données alarmantes (plus de 120 000 cas d'infection dont 5 000 décès), communiquées par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) imposent de facto la mise en place, dans notre pays, de cette "Union sacrée pour la République".

"Face à cette grande menace, dont un cas de maladie est déjà signalé dans notre pays le Gabon, l'UDERE invite les militantes et militants de sa formation politique ainsi que l'ensemble de la population gabonaise à plus de prudence et au respect scrupuleux de toutes les mesures de sécurité et d'hygiène qui ont été prescrites par les autorités sanitaires", a-t-il déclaré sans ambages. Avant d'exhorter la classe politique entière à s'associer au gouvernement pour lutter contre ce fléau des temps modernes.

Dans la même foulée, Victor Missanda invite le gouvernement à accentuer la sensibilisation et renforcer le dispositif préventif et sanitaire. "L'UDERE encourage le gouvernement à prendre des dispositions utiles visant à mettre en place des équipes sur l'ensemble du territoire aussi bien dans les villes que dans les villages pour dépister les éventuels porteurs", a-t-il rajouté.



Y. F. I.



