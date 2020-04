Covid-19 : L'Udere condamne l'incivisme des populations

En réitérant son indéfectible soutien au chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, et saluant les mesures inhérentes au confinement total du Grand Libreville, prises par le gouvernement, le président de l'Udere n'a pas manqué de condamner avec la dernière énergie la persistence de certains comportements inciviques.

"L'Udere déplore avec frayeur que, malgré la multiplication des campagnes de sensibilisation sur la menace réelle du Covid-19 et l'accroissement vertigineux du nombre de cas enregistrés à travers le monde et l'expansion significative de ce virus dans notre pays, un certain nombre de Gabonais, peu conscients, ne s'invitent aucunement à la prudence et au respect des mesures de sécurité et d'hygiène prescrites par le gouvernement et les autorités nationales et internationales", s'est désolé l'orateur. Et de poursuivre : "Face à ce comportement blâmable et qualifié de suicidaire, l'Udere exhorte les populations gabonaises à une véritable prise de conscience collective, en prenant au sérieux la menace qui plane sur la santé et la vie de chacune et chacun d'entre nous."