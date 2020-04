Covid-19 : Les raisons d'une mesure d'exception

Le premier cas de contamination au coronavirus au Gabon remonte au 12 mars dernier. Bien avant, les autorités avaient pris un ensemble de mesures pour faire face à cette pandémie qui frappe sévèrement le monde entier. Celles-ci étaient à la fois d'ordre administratif, sanitaire et social. Elles ont été renforcées au fur et à mesure que la situation évoluait. Toujours dans l'objectif de freiner la propagation du virus dans notre pays.

Parmi ces décisions on note, outre le renforcement du dispositif sanitaire, l'adoption des mesures barrières, la fermeture des débits de boissons et autres commerces, l'interdiction des rassemblements de plus de dix personnes, le confinement partiel entre 19h30 et 6 heures du matin, etc.

Malgré tout, la situation a évolué de manière inquiétante. Le nombre de personnes contaminées est passé d'un à quarante-quatre dont une guérison et un décès, jusqu'au moment où nous mettions sous presse. Désormais la contamination se fait aussi de manière communautaire, la forme la plus redoutable. De même, des cas de contamination sont enrtegistrés à l'intérieur du pays, notamment à Bitam dans le Woleu-Ntem.

Cette réalité est en partie due à une sorte d'incivisme et d'insouciance de la part de certains compatriotes. Lesquels ont malheureusemebnt fait le choix de violer les mesures du gouvernement. On a observé la transformation de certains lieux d'habitation en débits de boissons occasionnels ou en lieux de culte informels ; la poursuite de la pratique des sports collectifs dans la rue ou les quartiers ; la fréquentation massive des marchés populaires au mépris de la distanciation sociale de 1m au moins ; la circulation des personnes aux heures prohibées ; etc.

A cela il faut ajouter le laxisme des agents de l'ordre, pas exepmpts de tout reproche quant au contrôle du respect de ces mesures.



ONDOUBA'NTSIBAH



