Covid-19 : Le RPM attend impatiemment le dépistage de masse

Les récentes mesures économiques et sociales inhérentes à la lutte contre le coronavirus sur le territoire gabonais, rendues publiques par le chef du gouvernement, Julien Nkoghe Bekale, et ses ministres, le 10 avril dernier, suscitent les réserves et autres doutes du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM).

La dernière réunion hebdommadaire de son Conseil exécutif s'est focalisée sur lesdites mesures gouvernementales. Le président de cette formation politique, Alexandre Barro Chambrier, et les siens estiment que la panoplie de mesures annoncées sont d'emblée "vouées à l'échec", car décrétées à la hâte. Avec une pandémie, désormais au stade de contamination communautaire, marquée par 80 cas (au moment où sont couchées ces lignes), le RPM s'étonne du fait que le dépistage de masse tarde à être effectif. " En effet, l'annonce faite par Ali Bongo Ondimba portait sur un dépistage de masse, autrement dit des tests systématiques de la population pour connaître la situation épidémiologique du plus grand nombre. Or, en nous orientant vers un confinement total du Grand Libreville, on retarde d'autant ce dépistage tel qu'annoncé qui ne peut se réaliser que dans un cadre plus ou moins ouvert", pense le RPM.

Le même communiqué d'indiquer : " Dans le même temps, le gouvernement dresse une liste des cas ciblés par le dépistage. À quel moment interviendra donc le dépistage de masse ? Pour le RPM, la solution réside dans le port généralisé du masque, dans la mise en place et l'accélaration d'un véritable plan de dépistage dont les modalités devraient être mieux précisées et des moyens conséquents de mise en œuvre dégagés."

Précisons que les autorités via le Copil imposent désormais le port du masque dans les espaces publics. Par contre, le dépistage de masse n'a pas encore débuté.



Yannick Franz IGOHO



