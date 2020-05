Covid-19 : le RPG crie haro sur la récupération politique

Une délégation dudit parti, conduite par son président, Laurent Angue Mezui, a devisé avec le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale. La circonstance était probablement belle pour faire part de sa désapprobation sur les actions en cours.

Mais le parti anciennement dirigé par Paul Mba Abessole est également allé présenter au patron de l'administration gabonaise le fruit de sa réflexion dans le cadre de cette lutte contre l'ennemi invisible. Occasion pour Laurent Angue Mezui de demander au chef du gouvernement de lutter avec la dernière énergie contre toute récupération politique. À en croire le président du RPG, "toute tentative de récupération politique serait contre-productive" . Il a indiqué ce qu'il croit bon de faire en pareille période : "Il y a lieu de promouvoir la confiance à travers des attitudes et des décisions qui rassemblent la nation et favorisent l'union sacrée contre le coronavirus."

Le RPG a saisi cet entretien pour relever les failles de la stratégie de communication du Copil. Non sans ajouter qu'il faut "l'améliorer en apportant plus de clarté sur la réalité et la gravité de l'épidémie, notamment sur les modes de contamination, les phases de l'évolution de l'infection, les complications de la maladie, les moyens de prévention contre le virus".