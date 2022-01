Covid-19 : le gouvernement adopte un projet de décret qui encadre les mesures sanitaires

C'est la principale information à retenir du conseil des ministres qui s'est tenu ce lundi 03 janvier 2022 au Palais du Bord de mer. En effet, sur présentation du ministre de la Santé, Guy Patrick Obiang Ndong, le Conseil des Ministres a adopté le projet de décret portant modification et suppression de certaines mesures de prévention, de lutte et de riposte contre la Covid-19

Les dispositions du présent décret prévoient notamment, les mesures suivantes : - Test de dépistage obligatoire à l’arrivée pour tout passager vacciné entrant sur le territoire national avec exemption de quarantaine ; - Test de dépistage obligatoire à l’arrivée pour tout passager non vacciné entrant sur le territoire national avec une période de quarantaine obligatoire de cinq jours dans un établissement hôtelier agréé ;

Augmentation du nombre de rotations hebdomadaires des vols internationaux qui passent de deux à cinq par compagnie aérienne ; - Exemption de l’autorisation spéciale de circuler et du test PCR pour les personnes vaccinées lors des déplacements à l’intérieur du pays ; - Justification d’une autorisation spéciale de circuler et d’un test PCR d’une validité de 14 jours pour les personnes non vaccinées lors des déplacements à l’intérieur du pays ; - Gratuité des tests de dépistage pour les personnes non éligibles à la vaccination sur présentation d’un certificat de non éligibilité délivré par le Comité National de Vaccination ; - Tarification des tests PCR : • test PCR VIP à 50.000f cfa ; • test PCR VIP des passagers en provenance de l’étranger à 30.000f cfa ;

• test PCR VIP à la demande d’une Collectivité locale publique, d’une Institution, d’une Administration, d’une entreprise publique ou privé ou d’un organisme public ou privé à 10.000f cfa par personne. - Validité des tests de dépistage : • 2 jours pour les tests Antigéniques; • 14 jours pour les tests PCR. - Accès de toute personne non vaccinée dans un lieu public, notamment, administrations, entreprises, restaurants, snack-bar, boites de nuit subordonnée à la présentation d’un test de dépistage négatif en cours de validité ; - Accès à toute personne vaccinée dans un lieu public, notamment, administrations, entreprises, restaurants, snack-bar, boites de nuit subordonnée à la présentation d’une attestation ou carte de vaccination.

Le communiqué final précise que ces deux dispositifs ne sont pas applicables pour l’accès aux hôpitaux, pharmacies, marchés, commerces et banques :

Exemption du couvre-feu pour tous les employés vaccinés des restaurants, snack-bar, boites de nuit et autorisation de circuler aux heures de couvre-feu pour toute personne vaccinée.

La Rédaction