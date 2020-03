Covid-19 : La volonté des partenaires au développement à assister le Gabon

Les représentants de l'Onu, l'OMS, la Banque mondiale et la Bad, étaient à la Primature, hier, dans le cadre d'une séance de travail autour du Premier ministre Julien Nkoghe Bekale, qu'assistaient plusieurs membres du gouvernement.

Le Premier ministre, Julien Nkoghe Bekale, a présidé une séance de travail, hier, à laquelle ont pris part les partenaires au développement installés au Gabon. Ce tour de table auquel ont également participé plusieurs membres du gouvernement, s'est déroulé à l'immeuble du 2-Décembre, abritant les services de la Primature. Etaient présents, entre autres, les ministres Jean-Marie Ogandaga (Finances) et Max Limoukou (Santé), les responsables du Comité de pilotage et de riposte contre l'épidémie à coronavirus, ceux du Système des Nations unies, de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement (Bad), de l'Organisation de la Santé (OMS), etc.

On retiendra qu'au cours des échanges, les partenaires au développement ont exprimé au chef du gouvernement leur volonté d'accompagner le Gabon dans ses efforts pour le combat contre le Covid-19. Cet appui qu'ils envisagent technique et financier devraient permettre à notre pays de renforcer sa capacité du système de santé à faire face aux urgences, notamment la lutte contre la propagation du Covid-19, le diagnostic et le traitement. "Il y aura des appuis techniques dans les équipes déployées pour la riposte", a déclaré le Dr Margaran Monzon Bagayoko, le représdentant de l'OMS au Gabon. Et de poursuivre : "En plus, nous apporterons des soutiens financiers manifestes dans l'immédiat et le moyen terme".



ONDOUBA'NTSIBAH



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique