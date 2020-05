Covid-19 : La "Troisième voie" suggère au gouvernement la solution malgache

À cet effet, le groupement politique présidé par Gérard Ella Nguema propose au gouvernement, en attendant une meilleure offre scientifique, d'opter pour la solution adoptée par Madagascar, à savoir son médicament "Covid organics''.

Ce d'autant plus que, expliquent les membres de la "Troisième voie", plusieurs pays l'ayant utilisé sur le continent, notamment, la Guinée Equatoriale, le Niger, la Tanzanie ou les Comores, sont satisfaits de ce remède. Un succès qui, selon eux, a été tout aussi immédiat au Sénégal. Non sans rappeler que l'Organisation mondiale de la santé (OMS) se dit désormais prête à soutenir ce produit. Et elle s'est d'ailleurs engagée à signer un accord de confidentialité pour garder secrète la formule du "Covid organics". De même, l'OMS se propose de participer aux essais cliniques de ce médicament en produit injectable.