Covid-19 : fin de l'état d'urgence sanitaire le 4 octobre ?

Prorogé à l'issue du Conseil des ministres du 14 août dernier, l'état d'urgence sanitaire prend fin le 4 octobre prochain. Vu que, contrairement à ce que pensent d'aucuns, le délai de quarante-cinq (45) jours, durée de cette période exceptionnelle, court à compter du 19 août dernier, date de parution au journal officiel de l'ordonnance N° 0000000/PR/2 020 du 14 août 2020 portant modification de certaines dispositions de la loi N° 003/2 020 du 11 mai 2020 fixant les mesures de prévention, de lutte et de riposte contre les catastrophes sanitaires en République gabonaise.

Un acte législatif d'autant plus nécessaire et pertinent que la reconduction de l'état d'urgence sanitaire et des mesures barrières qui le sous-tendent, restreignent certaines libertés fondamentales consacrées par la Constitution.

Quoi qu'il en soit, ici et là, certaines voix se font déjà entendre pour dénoncer une éventuelle prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Une situation qui, à les entendre, ne saurait s'expliquer, au regard des chiffres publiés depuis plusieurs jours par le Comité de pilotage (Copil) du plan de veille et de riposte contre le coronavirus au Gabon. Lesquels confirment et confortent, à l'échelle nationale, une forte tendance baissière de l'épidémie. Avec ceci que, aucune nouvelle contamination n'a été enregistrée dans les provinces de la Nyanga, de l'Ogooué-Ivindo et du Woleu-Ntem.