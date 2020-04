Covid-19 : Confinement total du Grand Libreville

Très attendues depuis la dernière apparition télévisée du président de la République, les modalités de mise en œuvre des mesures liées à la lutte contre la pandémie à coronavirus dans notre pays ont été présentées hier par le chef du gouvernement, Julien Nkoghe Bekale. A l'auditorium de l'immeuble Arambo. Avec désormais 44 cas positifs au Covid-19 dans notre pays, l'Etat d'urgence est décrété.

Dans cette batterie de mesures à mettre en musique, il y a la mise en place d'un guichet de financement d’urgence des entreprises à hauteur de 225 milliards de francs, dont l’objectif consiste à aider les petites et moyennes entreprises, (PME) et les très petites entreprises (TPE) légalement constituées. Tout comme, à titre exceptionnel, les grandes entreprises à jour de leurs obligations fiscales et sociales, impactées par la crise du Covid-19 et qui s’engagent à maintenir les emplois.