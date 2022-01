Covid-19 : Ali Bongo n’oublie pas les disparus et invite à la vaccination

Lors de son adresse à la nation diffusée sur les médias nationaux et internationaux ce 31 décembre 2021, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a rendu un vibrant hommage aux personnes en charge de la lutte contre la pandémie de Coronavirus.

Selon lui, « ces drames nous rappellent malheureusement que la Covid-19 n’est pas un virus bénin. Il est contagieux. Il est dangereux. Il est redoutable. Il est capable de muter et de s’adapter pour continuer à se propager. Et Dieu sait ce qui pourrait arriver si nous baissons la garde !

Je tiens également à exprimer toute ma reconnaissance, une fois de plus, à l’égard de nos personnels soignants. Ils ont su faire preuve et continuent à faire preuve, et je leur rends hommage d’un courage et d’un sens de la responsabilité exemplaires. Il en va de même pour nos Forces de défense et de sécurité qui ont été mises à rude épreuve. Nous leur devons beaucoup », a déclaré le chef de l’Etat.

Pour ce dernier, « vous avez su vous adapter aux circonstances du moment, continuellement changeantes. Vous avez également fait montre, les uns envers les autres, de solidarité. Je suis fier de vous. Je suis fier de nous. De chacun d’entre nous. Les Gabonais sont un grand peuple. Nous sommes un grand peuple.

Face au virus qui a muté et s’est transformé au cours de l’année 2021, la donne a changé. Le rapport de force s’est inversé. Nous disposons désormais d’une arme. D’une arme redoutable. Une arme qui protège. Cette arme, c’est le vaccin. Le Gabon, comme de nombreux pays, en a fait une priorité pour s’en procurer. Le résultat est là. Le Gabon est l’un des pays d’Afrique qui dispose le plus de doses de vaccin par tête d’habitant ».