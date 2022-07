Cour constitutionnelle : quid du RGPL 2023 ?

Le décor se met en place. Le Recensement général de la population et du logement (RGPL) devrait bel et bien avoir lieu l'année prochaine. Conformément aux dispositions de l'article 15 de la Constitution prescrivant à l'État de l'organiser tous les dix ans. C'est du moins ce qui ressort de la récente audition de la ministre du Budget et des Comptes publics, Édith Ekiri Mounombi-Oyouomi, par les juges constitutionnels. Lesquels, en application des dispositions de l'article 110 de la loi organique de la Cour constitutionnelle, leur conférant des prérogatives de contrôle des opérations liées au recensement, ont examiné le projet de décret portant préparation et organisation du RGPL 2 023.

De fait, sous la conduite de leur présidente, Marie-Madeleine Mborantsuo, les juges constitutionnels ont soulevé un certain nombre d'interrogations pertinentes en rapport, entre autres, avec le chronogramme du déroulement des opérations, la présentation du budget, l'exigence du respect des délais, les opérations préliminaires, etc. La présidente de la haute juridiction constitutionnelle a, par ailleurs, une fois de plus, relevé la nécessité d'organiser le RGPL dans les délais prescrits par la Loi fondamentale. La membre du gouvernement s'est voulue rassurante quant à la détermination et la volonté de la Première ministre, Rose-Christiane Ossouka Raponda, et de l'ensemble des membres de son équipe à tenir, dans les délais impartis, cette entreprise d'envergure visant à fournir des données fiables et détaillées sur la situation démographique et socio-économique de notre pays. Pour ce faire, elle a annoncé, dans les jours à venir, l'élaboration du projet de document d'évaluation des activités, de la méthodologie.

Un préalable indispensable aux opérations de cartographie et aux ateliers sectoriels regroupant les départements ministériels devant prendre part au RGPL 2 023. "Les résultats préliminaires de cette opération seront soumis à la Cour constitutionnelle courant 2 023", a-t-elle assuré.

J.K.M

Libreville/Gabon