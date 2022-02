Cour constitutionnelle : audience de rentrée solennelle demain

L'audience de rentrée solennelle de la Cour constitutionnelle du Gabon, marquant la reprise des activités de la haute juridiction au titre de l'année en cours, se tient aujourd'hui à son siège, sis au boulevard de la Nation. Une cérémonie qui sera rehaussée par la présence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, par ailleurs président du Conseil supérieur de la magistrature. Une manifestation couplée à la commémoration du 30e anniversaire de la haute juridiction.

Outre l'allocution circonstancielle de la présidente de la haute juridiction, Dr Marie-Madeleine Mborantsuo, le colloque organisé dans la foulée de l'audience solennelle devrait permettre à plus d'un de mieux cerner et appréhender le rôle accompli par la haute juridiction depuis 1992. D'autant que celui-ci s'articule autour du thème " La contribution de la Cour constitutionnelle à l'État de droit démocratique". Avec un panel axé autour de la problématique de " La Cour constitutionnelle et le contrôle de constitutionnalité" et un autre sur " La Cour constitutionnelle et le contrôle de la régularité des élections politiques".

J.KOMBILE MOUSSAVOU

Libreville/Gabon