Coronavirus : Renforcer la sécurité des agents du service public

Le coronavirus encore appelé Covid-19 suscite désormais les réactions de la classe politique dont celle du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM). Du côté du RPM, l'heure est donc à la sensibilisation inhérente aux mesures préventives et de risposte contre cette pandémie. Le patron du RPM invite de ce fait la population à "adopter des comportements responsables et faire preuve de civisme".

Une exhortation logique au regard des poches de résistance encore observables au sein de la population. Malgré la mesure relative à la fermeture des bars et autres troquets, bon nombre de personnes continuent à se livrer aux délices de Bacchus, dans lesdits lieux à huis clos. Ce qui constitue à n'en point douter un sérieux risque de contamination et de propagation. Alexandre Barro Chambrier et les siens mettent cet entêtement à l'actif d'une "communication gouvernementale peu convaincante".

Dans la même foulée, le RPM émet de sérieuses inquiétudes sur la situation des agents du service public en contact permanent avec les usagers ou malades. Allusion faite à l'agent de la Police de l'air et des frontières (PAF), contaminé par le patient zéro lors de son arrivée au Gabon. Idem pour les policiers qui procèdent aux contrôles routiers quotidiens sans aucun équipement de protection ou gels hydro-alcooliques. Surtout que les coupures et autres pénuries d'eau constituent des facteurs aggravants.

C'est pourquoi le RPM demande au gouvernement de dôter les lieux publics de solutions hydro-alcooliques, masques, gants et poubelles devant contenir les mouchoirs usagés. Objectif : parer à toute éventuelle contamination. Par ailleurs, le RPM déplore l'opacité autour du fonds spécial mis en place dans la lutte contre cette pandémie.



Y.F.I.



