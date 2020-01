Coopération Gabon-France : Jean-Baptiste Lemoyne depuis hier à Libreville

Le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères devrait être reçu en audience, aujourd'hui, par le président de la République, Ali Bongo Ondimba.

Le secrétaire d'État français auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Baptiste Lemoyne, est, depuis hier, à Libreville. Il est ainsi le premier membre du gouvernement français à séjourner en terre gabonaise depuis août 2016. Signe que les tensions, qui auraient pu exister entre Libreville et Paris depuis ce temps-là, sont complètement dissipées. D'autant plus que sa visite se déroule plusieurs semaines après la fin du dialogue politique intensifié entre le Gabon et l'Union européenne (UE).

Un dialogue suspendu en 2017, renoué en novembre 2019, et qui s'est achevé le 15 décembre dernier sur la volonté commune des deux parties de faire avancer les choses.

Quoi qu’il en soit, le membre du gouvernement français devrait être reçu, aujourd’hui, au palais de la présidence de la République, par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba. Nul doute que les deux personnalités devraient explorer les voies et moyens de renforcer la coopération bilatérale entre le Gabon et la France. Une relation étroite, séculaire, matérialisée par l'existence des relations diplomatiques entre les deux pays, la signature de nombreux traités et accords bilatéraux et par une coopération dense et diversifiée dans le domaine militaire, éducation, environnement, scientifique, santé, culturel, etc.



J.KOMBILE MOUSSAVOU



