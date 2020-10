Coopération Gabon-Chine : Hu Changchun reçu à la Primature

Le chef de la mission diplomatique chinoise dans notre pays a échangé hier avec la Première ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda. Le renforcement de l'axe Libreville-Pékin était à l'ordre du jour.

Rose Christiane Ossouka Raponda et Hu Changchun se sont rencontrés hier, à la Primature, pour passer en revue les questions de coopération bilatérale entre le Gabon et la Chine. La cheffe du gouvernement et l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Chine au Gabon ont parlé de long en large des relations qui unissent les deux pays depuis plusieurs décennies et de la nécessité de l'élargir et de la consolider.

Occasion pour le diplomate de faire le point de tous les projets d'appui au gouvernement initiés par les deux États. Toute chose qui semble évoluer normalement, selon l'hôte de Rose Christiane Ossouka Raponda. Il en veut pour preuve certains projets relancés récemment, à l'instar de la réfection du palais de l'Assemblée nationale, et la construction de trois centres de formation professionnelle qui, à en croire Hu Changchun, devront être livrés dans les délais requis.

Le diplomate chinois a par ailleurs rassuré la cheffe du gouvernement quant à la détermination de Pékin à accompagner Libreville, dans sa stratégie de riposte contre le Covid-19 ; ainsi que dans la relance économique et sociale.

Rappelons que depuis près de 46 ans, l'axe Libreville-Pékin évolue positivement et bénéficie aux populations des deux pays, dans le cadre d'une coopération "gagnant-gagnant". L'amitié et la confiance mutuelle se consolident davantage. Toute chose qui participe des intérêts vitaux et autres préoccupations majeures de part et d'autre.



Martina ADA METOULE



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique