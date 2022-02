Conseil municipal d’Akanda : le groupe UN/RPM rejette le projet de budget 2 022

Arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 1 milliard 643 millions (1 643 217 222 FCFA), pour les opérations ordinaires, le projet de budget primitif présenté par le maire au Conseil municipal d’Akanda le 4 février dernier, a été a rejeté par les conseillers de l'opposition, peut-on lire dans un communiqué de presse parvenu à la rédaction de L'Union. Ces élus locaux ne comprennent pas, en effet, que seulement 7,33 % de ce montant, c'est-à-dire, 120 505 000 FCFA soient consacrés à la commune et à ses habitants. "Cette somme est affectée, écrivent-ils, aux voiries et à la propreté de la ville pour 117 880 000 FCFA et 2 625 000 FCFA sont affectés aux aides sociales". Dans le même temps, souligne les conseillers UN/RPM, la commune consacrera 92,67 % de ses ressources, soit 1 522 712 222 FCFA aux dépenses pour les personnels, les élus et leur confort. "Ainsi, plus de 959 millions de FCFA, soit 58,38 % des ressources ordinaires sont consacrées aux dépenses des personnels et élus. De même, 215 millions de FCFA, représentant 13,08 % des ressources ordinaires, sont affectés aux achats des véhicules administratifs".

Autre chose qui passe mal auprès des conseillers de l'opposition à Akanda, le constat selon lequel l’exécutif municipal de la commune ignore, ''sans conséquence'', le rapport de la Cour des comptes. Un rapport qui a attesté sans équivoque l’illégalité du versement de cette indemnité aux adjoints, aux maires et aux maires d’arrondissement et leurs adjoints. "En violation flagrante et assumée du décret N° 000455/PR/MID/MEFBP portant harmonisation des droits et avantages des élus locaux, des indemnités " domesticité, eau, électricité et téléphone " versées à l’ensemble des maires et leurs adjoints, au niveau central comme dans les arrondissements, pour un montant total de 94 560 000 FCFA, ont été de nouveau inscrites en dépenses'', s'étonne-t-on au sein du groupe UN/RPM. En conclusion, martèlent les conseillers UN/RPM, ''nous constatons pour le regretter que fort du soutien de sa majorité au Conseil municipal et du silence complice des autorités de tutelle, le projet de budget 2022, comme les budgets précédents, ne vise qu’à satisfaire les besoins personnels de l’équipe municipale''. D'où le vote contre l’adoption de ce projet de budget !

L.R.A.

Libreville/Gabon