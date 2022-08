Conseil de sécurité ONU : le Gabon milite en faveur du dialogue permanent par la voix de Michel Xavier Biang

L’ambassadeur représentant permanent du Gabon auprès des Nations Unies, a, à l’occasion de la réunion du conseil de sécurité des Nations Unies consacrée au maintien de la paix et de la sécurité internationales, sous le thème: « promouvoir la sécurité commune à travers le dialogue et la coopération », rappelé la position du Gabon en faveur d’un dialogue inclusif et permanent.

D’après le diplomate gabonais, « le contexte international est marqué par l'émergence de nouveaux pôles d’influence, qui aspire à reconfigurer les équilibres et les approches de la gouvernance nationale et internationale. De plus en plus multipolaire, le monde se cristallise à l’aune de la concurrence géopolitique entre plusieurs acteurs majeurs. ».

Reconnaissant la nécessité pour les pays membres des nations unies de rester plus que jamais soudés, l’ambassadeur a précisé que « l’avenir du monde se dessine politiquement et idéologiquement, plus diversifié. Ainsi, l'ordre international qui se dévoile semble faire place à la diversité de valeurs et nécessite un dialogue permanent en vue d’un consensus global dans l’approche des questions antagonistes au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies et au-delà. Mon pays qui n’a jamais connu de guerre ni de conflit armé continuera de travailler pour favoriser une plus grande inclusivité diplomatique et un dialogue authentique et durable afin d’atténuer et gérer les différences géopolitiques et idéologiques inéluctables, les clivages, et intérêts concurrents qui parfois, tendent à donner du Conseil de sécurité de l’ONU, l’image d’ une tribune formaliste et bureaucratique régulièrement paralysée par des différends entre ses membres permanents exerçant leur droit de veto ».