Compte rendu parlementaire : le député Ona Nguema se plie à l'exercice

DEPUTE du parlement de la transition, Freddy Fernandez Ona Nguema était récemment face à la presse à Libreville. Il était question, pour le jeune député, par ailleurs premier rapporteur de la commission des Affaires Etrangères, de la Défense nationale, de la Coopération internationale et de l'Intégration Régionale, de faire le compte rendu parlementaire de la première session dite des lois, de mars à juin 2024. En même temps il a fait la restitution de la mission d'expériences entre acteurs francophones organisée par l'organisation internationale de la Francophonie et dans laquelle, qu'il a effectué au Rwanda.

Dans son exposé sur le compte rendu, le parlementaire a relevé que parmi les 24 textes adoptés, il y a eu 8 projets de lois, 11 ordonnances et 5 accords. Parmi les accords, on peut citer, la création de Fly Gabon, la création de Socorep (société de construction et de restauration des édifices publics), le nouveau code électoral. Sans occulter les interpellations des membres du gouvernement sur l'institutionnalisation du conseil national de la jeunesse du Gabon (CNJG) et la plaidoirie sur l'inscription d'un budget dans le fonctionnement de cette entité dédiée à la jeunesse.

S'agissant de la restitution de la mission de partage d'expérience entre acteurs francophones au Rwanda, Freddy Fernandez Ona Nguema a présenté à l'assistance ses impressions sur le modele de développement Rwandais et sur la question de réconciliation nationale. Avant d'inviter les femmes et les jeunes à plus d'engagement en politique.

CNB

Libreville/Gabon