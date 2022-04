Commission de l'Aménagement du territoire : Bounda Balonzi face aux députés

Deux textes étaient au centre de l'audition, hier, du ministre des Travaux publics, de l'Équipement et des Infrastructures, Léon Armel Bounda Balonzi, par les membres de la Commission de l'Aménagement du territoire, des Infrastructures et des Travaux publics de l'Assemblée nationale. L'un, portant projet de loi relatif au domaine routier national. Et l'autre, création et organisation de l'Ordre national des ingénieurs en génie civil.

Des textes qui ont suscité un certain nombre de réactions des parlementaires. Lesquels se sont particulièrement inquiétés de l'état de dégradation actuelle du réseau routier en interpellant le membre du gouvernement, entre autres, sur le niveau d'exécution de la Transgabonaise, la réhabilitation des subdivisions des travaux publics, les chantiers en cours sur certains axes de la capitale gabonaise, l'amélioration des routes départementales, les filières de formation d'ingénieurs civils dans notre pays. Autant de préoccupations sur lesquelles Léon Armel Bounda Balonzi a rassuré ses interlocuteurs sur la détermination du gouvernement à améliorer, plus que par le passé, le réseau routier national. C'est dans cette optique que s'inscrivent les deux textes soumis à l'examen des députés.

En ce sens que le projet de loi relatif au domaine routier national, a-t-il fait valoir, vise "l’arrimage de la législation nationale à la réglementation communautaire, et notamment au Code routier communautaire de la Cémac , la complétion du corpus juridique, afin de permettre le recours à tous les outils modernes, techniques et administratifs de gouvernance du patrimoine routier national ; la prise en charge des enjeux nouveaux, notamment ceux liés à l'exploitation économique du domaine routier". De même, a-t-il indiqué, le second texte permettra à notre pays de s'arrimer aux réformes menées, depuis plusieurs décennies, dans le secteur du génie civil, à l'échelle sous-régionale et continentale. Reste aux députés à se prononcer. Ce sera au terme de l'examen desdits textes.

Par J.K.M

Libreville/Gabon