Code pénal : le Sénat emboîte le pas aux députés

En clair, ils ont été pour la modification du projet de loi portant Code pénal. Toutefois, s'agissant de la question qui fait l'actualité depuis quelques jours et qui suscite moult réactions, notamment la dépénalisation de l'homosexualité, quelques préoccupations ont été relevées. Même si ''l'unique'' problématique du Sénat reposait sur l'absence de justification relatif à la suppression de l'alinéa 5 de l'article 402 dans le précédent Code pénal, les parlementaires ont tout de même regretté ''l'urgence exprimée'' par le Premier ministre pour l'adoption de la nouvelle mouture, et le "manque de temps'' pour mettre en place une commission mixte.

Pour ce qui est des Centristes, ils ont regretté le fait que le Sénat, étant la Chambre haute du Parlement, n'ait pas été saisi ''en premier'' ou disposer d'assez de temps pour mener à bien son travail. Se montrant peu convaincu sur la pertinence du texte sur la dépénalisation de l'homosexualité, les Centristes ont dit se retrouver entre ''le marteau et l'enclume'' . D'où leur choix de vote contre ledit texte.

Le Front uni quant à lui s'est dit surpris ''qu'on nous invoque l'urgence qui repose sur l'adoption de cette loi'' . Une loi qui selon eux, ''fracture et divise notre société'' . C'est fort de cela qu'ils ont à leur tour exprimé un Non. Même son du cloche du côté des "Non-inscrits". Pour sa part, le groupe du Parti démocratique gabonais (PDG) a dit être pour le respect de l'orientation sexuelle de tout un chacun.

En définitive, sur 87 présents, 59 votants pour, 17 contre et 4 abstentions.

Et de marteler : ''Nous allons toujours condamner l'exhibitionnisme et l'atteinte aux mœurs dans les lieux publics. Nous allons respecter l'orientation sexuelle et le droit des minorités. Nous n'allons jamais autoriser le mariage entre personne de même sexe, je l'affirme.''