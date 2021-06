Coalition pour la nouvelle République : Nza Fe" va-t-il regagner le PDG ?

Voilà la grande interrogation qui taraude les esprits des observateurs avisés du landerneau politique. En bon politicien, Jean Eyeghe Ndong botte en touche. Mieux, il entretient sciemment le mystère sur son retour au Parti démocratique gabonais (PDG). Le "fils de Nkembo" estime néanmoins qu'il est impérieux que les "Gabonais se parlent et se rencontrent pour le bien du pays" - une lapalissade-. D'où son tête-à-tête avec Ali Bongo Ondimba, par ailleurs tête de file du PDG. Un rapprochement, jusqu'à ce jour improbable (Ndlr : du moins pour les néophites de la sphère politique), charriant moult commentaires et appréciations.

Est-ce à dire que le fameux appel au retour des fils spirituels courroucés de feu Omar Bongo Ondimba, agité par René Ndemezo'Obiang est en passe de trouver un écho favorable auprès des concernés ? Jean Eyeghe Ndong, communément appelé Nza Fe va-t-il emboîter le pas à René Ndemezo'Obiang et Frédéric Massavala Maboumba ? Si oui, il va constituer une sérieuse estocade à la coalition pour la nouvelle République (CNR), chapeautée par Jean Ping, candidat malheureux à la dernière présidentielle. D'autant que son directeur de campagne et l'un de ses porte-parole [tous deux cités ci-dessus] et leurs écuries ont déjà regagné "les vertes prairies" du parti au pouvoir. C'est dire que l'immobilisme de la CNR a fini par jouer en sa défaveur. Laquelle CNR se réduit de jour en jour comme une peau de chagrin.