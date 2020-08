CLR : Tapoyo décline la nouvelle vision du parti

Là-bas, Alexandre Désiré Tapoyo est allé poursuivre la série des installations des responsables locaux de son parti politique, débutée dans l'Estuaire il y a quelques semaines. Avec son équipe, la 3e personnalité du CLR a officiellement lancé les activités des structures déconcentrées et des différents coordonnateurs provinciaux et délégués départementaux.

Cette implantation des structures de base du CLR, formation politique membre de la Majorité républicaine et sociale pour l'émergence, était l'occasion pour Alexandre Désiré Tapoyo de revenir sur la nouvelle "vision politique novatrice" impulsée par la déléguée générale Nicole Assélé. Laquelle prône l'autonomisation du "Célériste" et la "thématisation des unités" de base du parti. Non sans afficher les objectifs et ambitions en matière électorale du parti fondé par Jean-Boniface Assélé, qui entend ouvrir une nouvelle ère de son existence.