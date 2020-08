CLR : Jean-Boniface Assele rappelle à l'ordre la déléguée générale

Dans une correspondance datée du 10 août dernier, la tête de file du CLR condamne les récentes installations des cellules de base par le délégué général adjoint 1, Alexandre Désiré Tapoyo.

"Décliner la vision politique du CLR relève exclusivement des prérogatives du Conseil politique sinon de son président, et je n'ai pas souvenance, en cette qualité, d'avoir autorisé quiconque à décliner une nouvelle orientation politique", a écrit le général retraité. Avant d'ajouter : "Cette attitude qui relève de l'anarchie, frise la provocation, le mépris et met à mal l'intégrité du parti et la crédibilité de son plus haut responsable, que je suis."