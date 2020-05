CLR : Jean-Boniface Assele fustige des comportements au sein de l'appareil de l'Etat

Ce faisant, le leader du CLR pointait les nombreux dysfonctionnements apparus dans la chaîne de riposte gouvernementale face au Covid-19. ''Au Gabon, nous avons pris de très mauvaises habitudes qui sont devenues une seconde nature. Il faut que ça change. Car, pour aider le président de la République, il faut être franc et honnête avec lui'', a-t-il avancé. Non sans remercier le numéro un gabonais ''pour les mesures courageuses qu'il a prises, en vue de protéger au mieux son peuple contre la pandémie de coronavirus''.

D'où a-t-il exhorté ''les Gabonais et Gabonaises à continuer à soutenir, sans relâche et avec détermination, le chef de l'Etat dans ce combat". Ce, d'autant plus que, a-t-il relevé, ''ces décisions franches, salutaires et volontaires, couplées aux mesures d'accompagnement destinées à permettre aux populations de faire face à cette pandémie, traduisent la détermination du président Ali Bongo à ne ménager aucun effort pour le bien-être de ses concitoyens''.