Christine Mba Ndutume-Mihindou présente "les week-ends propres" au chef de l'État

Faire de Libreville une ville propre. Tel est le challenge des plus hautes autorités du Gabon en tête desquelles le président de la République, Ali Bongo Ondimba. Pour ce faire, le chef de l'État a accordé une audience à l'édile de Libreville, Christine Mba Ndutume-Mihindou, hier, au palais du bord de mer. D'ailleurs, dans un passé récent, le numéro un gabonais avait réuni les maires centraux des communes de Libreville, d'Akanda et d'Owendo. Lors de cette rencontre, le premier magistrat gabonais avait invité ces élus locaux à mettre un terme à l'insalubrité dans leurs villes respectives. Du coup, Ali Bongo Ondimba a réitéré le même message à son interlocutrice d'hier. Occasion pour la dirigeante de l'Hôtel de Ville de Libreville de dresser l'état des lieux à son interlocuteur. Non sans lui faire part des difficultés quotidiennes de la mairie de Libreville dans ce chantier à forte teneur sanitaire.

Dans la foulée, cette dernière a présenté au "locataire du bord de mer" le projet dénommé "les Week-ends propres". Il s'agit d'une opération de nettoyage instituée par l'actuelle équipe municipale se déroulant chaque week-end. Laquelle opération s'inscrit dans le prolongement du ramassage quotidien des ordures ménagères mais également de la journée citoyenne instituée par le chef de l'État en 2009. Objectif : mettre un terme à l'insalubrité galopante observable dans la capitale gabonaise.

Par ailleurs, Christine Mba Ndutume-Mihindou a fait le compte-rendu de sa récente participation au Sommet mondial des gouvernements locaux et régionaux de l’Organisation des Nations unies (Onu). Un évènement au cours duquel elle n'a pas manqué d'exposer à l'assistance la politique présidentielle relative à "l'égalité femme-homme". Avant de revenir sur la lutte contre les changements climatiques menée de fort belle manière par Ali Bongo Ondimba. Le Gabon faisant en la matière office de bon élève.

Y.F.I

Libreville/Gabon