Christian Kerangall s'ouvre

Son arrivée au Gabon à l’âge de 21 ans, son parcours professionnel atypique, l’épopée du groupe Sogafric, ses relations avec Bongo Père et Fils, l’organisation des CAN 2012 et 2017, son cancer du poumon, sa vision du Gabon…Dans un ouvrage saisissant à valeur testamentaire intitulé sobrement « Mémoires en noir et blanc », Christian Kerangall, l’homme que l’on présente comme la 1ère fortune du Gabon et la 3e d’Afrique centrale (même s’il s’en défend), dévoile un pan entier de l’histoire économique et politique du Gabon en abordant sans concession les secrets de sa réussite.

Pour la 1ère fois en 50 ans de carrière, le patron le plus discret et (sans doute) le plus influent du pays accorde une interview exclusive à un média.

Cet entretien est à retrouver en exclusivité dans notre livraison de ce mardi.

