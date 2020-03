Chambre de commerce : Plaidoyer pour la redynamisation de la Chambre de Commerce

Le patronat gabonais, notamment la Confédération patronale gabonaise (CPF), se préoccupe de l'atonie dans laquelle se trouve la chambre de commerce et d'industrie du Gabon, depuis plusieurs années. C'est fort de cela qu'avait été commise une étude pour voir comment relancer les activités de cette institution.

Hier, le président de la CPG, Alain Bâ Oumar, à la tête d'une délégation, s'est rendu à l'immeuble du 02-Décembre qui abrite les services de la Primature, pour remettre le rapport de ladite étude au chef du gouvernement Julien Nkoghe Bekale. Selon l'hôte du Premier ministre, l'étude avait pour objectif de réfléchir sur les voies et moyens de relancer, d'une manière durable, les activités de la chambre de commerce qui, pense la CPG, doit bénéficier d'une autonomie financière pour initier des projets générateurs de richesse et accompagner les petites et moyennes entreprises (PME). Aux yeux de la chambre consulaire, la relance de ses activités devrait se faire sans plus attendre la subvention de l'État.