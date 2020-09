CESE : fin de la deuxième session ordinaire aujourd'hui

Après trois semaines d'intenses travaux, la deuxième session ordinaire du Conseil économique, social et environnemental (CESE) s'achève aujourd'hui, conformément à l'article 99 de la Constitution. Lequel article dispose que "le Conseil économique, social et environnemental se réunit chaque année, de plein droit, en deux sessions ordinaires de vingt-et-un (21) jours chacune".

"C'est avec beaucoup de doigté et de dextérité que vous avez su anticiper la crise en mettant en place des dispositifs nécessaires et efficaces pour la préservation des vies des Gabonaises et des Gabonais. Certes, tout n'a pas été parfait, mais le bon sens et l'honnêteté nous commandent d'admettre ce qui est positif, de féliciter et encourager les acteurs à poursuivre leurs efforts", avait-il lancé en direction du Premier ministre, Rose Christiane Ossouka Raponda.