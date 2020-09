CEEAC : les missions de la nouvelle Commission

Après son installation, marquée par la prestation de serment devant Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC), Gilberto Da Piedade Verissimo, le tout premier patron de la Commission, prend possession ce mardi des locaux du siège de l'institution éponyme.

Le diplomate angolais et son équipe devront s'atteler à poursuivre la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de la CEEAC. Une orientation émanant de la XVIIe session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC qui s'est tenue le 30 juillet dernier par visioconférence. Pour ce faire, la nouvelle Commission doit accélérer la mise en place des autres institutions. Particulièrement celle du Parlement de la communauté, prévue par le Traité révisé. Autre chantier et pas des moindres, celui de la révision des textes fondamentaux restants, associé à l'élaboration des textes d'application nécessaires.

C'est dire que le mandat des membres de la nouvelle Commission est loin d'être une sinécure. Étant donné que l'intégration dans notre sous-région, contrairement à d'autres parties du continent africain, piétine. Une tendance que les chefs d'État et de gouvernement de la CEEAC ont à cœur d'inverser.

D'où la réforme institutionnelle appelée de tous leurs vœux par Ali Bongo Ondimba et ses homologues depuis 2015 à N'Djamena, au Tchad. Reste maintenant au nouvel exécutif de donner forme à ladite réforme institutionnelle.



Y.F.I



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon politique