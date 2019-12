CEEAC : Le leadership d'Ali Bongo Ondimba salué

Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba s'est entretenu, hier, au palais de la présidence de la République, avec le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, et le représentant du secrétaire général des Nations unies et chef du Bureau des Nations unies en Afrique centrale (Unoca), François Lounceny Fall.

Ces échanges se situant au lendemain de la tenue à Libreville de la IXe Session du sommet extraordinaire des chefs d'États et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (CEEAC), ces deux personnalités ont félicité le numéro un gabonais pour la réussite et le bon déroulement de ces assises.

Des félicitations d'autant plus vives et chaleureuses que le chef de l'État gabonais, Ali Bongo Ondimba, a joué un rôle capital et majeur dans le processus de la réforme institutionnelle de cette organisation sous-régionale, thème de la rencontre de la capitale gabonaise.