CEEAC : La réforme institutionnelle désormais actée !

Des conclusions prévisibles, du moins si l'on en croit la volonté manifestée par les États membres de réformer le cadre juridique et institutionnel exprimé depuis le sommet de N'Djamena en 2015. Ainsi, Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEEAC, et ses pairs viennent d'emboîter le pas aux ministres des Affaires étrangères et autres experts qui se sont réunis au préalable. Conséquence : la CEEAC dispose de nouveaux instruments juridiques.

On en veut pour preuve, le Traité révisé instituant la CEEAC, le Protocole révisé relatif au Conseil de Paix et de Sécurité de l'Afrique centrale, le règlement financier révisé et le cadre organique. Ainsi, les chefs d'État se sont engagés à ratifier le Traité révisé au plus tard dans six mois. C'est pourquoi, ils ont instruit le Conseil des ministres de la CEEAC et le secrétariat général d'assurer le suivi et la mise en œuvre de ladite recommandation.