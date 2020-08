CEEAC : la nouvelle Commission entre en fonction le 31 août prochain

Ahmad Allam-mi, secrétaire général de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC), vit ses dernières heures à la tête de cette organisation sous-régionale. Les sept membres de la nouvelle Commission de la CEEAC prennent officiellement leurs fonctions, le 31 août prochain devant Ali Bongo Ondimba, président en exercice de la CEEAC.

Gilberto Da Piedade Verissimo, nouveau président de la Commission de la CEEAC et ses six autres collaborateurs exerceront leurs charges pendant cinq ans, conformément aux dispositions du Traité révisé. Les membres de la nouvelle équipe devront au quotidien donner corps et forme à la révision institutionnelle. C'est dire que les choses n'ont pas du tout traîné. Vu que les membres de la Commission ont reçu le quitus des chefs d'États et de gouvernement de la CEEAC qui se sont réunis le 30 juillet dernier par visioconférence à la faveur de la 17e session ordinaire.

Pour préparer ce passage de témoin, Ahmad Allam-mi, secrétaire général sortant, et Gilberto Da Piedade Verissimo, nouveau patron de la Commission, se sont entretenus en début de semaine pendant près d'une heure. Pendant cet entretien, les deux personnalités ont passé en revue les préoccupations de l'heure dont le nouveau coronavirus et ses conséquences sur le développement socio-économique des États membres, la réforme institutionnelle de la CEEAC et les attentes des populations de la sous-région.

Autres sujets majeurs évoqués durant cette séance de travail, les facteurs bloquants du bon fonctionnement de l'institution, notamment le versement des contributions et autres cotisations statutaires. Les chantiers auxquels est confrontée la nouvelle équipe sont nombreux.



Yannick Franz IGOHO



