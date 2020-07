CEEAC : Ali Bongo Ondimba artisan principal de la réforme

C'est, en effet, à N'Djamena, lors du 16e sommet ordinaire, que le numéro un gabonais s'était vu confier par ses pairs la mission de mener à bien la réforme de cette organisation sous-régionale. Une tâche que d'aucuns qualifiaient d'insurmontable, au regard de nombreux obstacles qui entravent le processus d'intégration sous-régionale et la bonne marche des organisations qui le sous-tendent.

Mais à force de persévérance, persuasion et conviction, le président gabonais s'est pleinement acquitté du mandat reçu dans la capitale tchadienne. Si bien que le 18 décembre 2019, à Libreville, lors de la 9e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernements, une marche de plus a été franchie avec l'adoption et la signature des actes juridiques instituant, entre autres, une Commission en lieu et place du secrétariat général.