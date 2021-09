CAMES : Pr Bertrand Mbatchi est mort

Le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) est en deuil. L’institution africaine a perdu son secrétaire général, le Professeur Bertrand Mbatchi.

Il est décédé aujourd'hui, samedi à Ouagadougou des suites d’une maladie. L'annonce de sa disparition a plongé la communauté des chercheurs du Gabon dans une profonde tristesse. Il a représenté son pays au secrétariat général du. Camas depuis le 1er août 2011.

Tulaire d’un doctorat d’Etat en biologie et physiologie végétales et d’un doctorat de 3ème cycle en biologie et physiologie végétales obtenus à l’Université de Poitiers (France), Pr Bertrand Mbatchi a été Secrétaire Général au Ministère gabonais de l’enseignement supérieur du Gabon.

Rudy HOMBENET ANVINGUI

Libreville/Gabon