CAMES : le Tchad prépare la succession du Professeur Bertrand Mbatchi

Le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu hier en audience le ministre tchadien des Finances, Taher Hamid Nguilin, porteur d'un message du président de la transition, Mahamat Idriss Deby Itno. LAISSÉ vacant depuis le décès de notre compatriote, Professeur Bertrand Mbatchi, le poste de Secrétaire général du Conseil Africain et Malgache pour l’Enseignement Supérieur (CAMES) est de nouveau à pourvoir. Parmi les candidats, le Tchad. C'est à cette fin que le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, a reçu hier en audience, une forte délégation conduite par le ministre tchadien des Finances, Taher Hamid Nguilin. Porteur d’un message du président du Tchad, Mahamat Idriss Deby Itno, il est également venu présenter la candidature par son pays audit poste de secrétaire général du CAMES.

Le ministre tchadien a indiqué au numéro un gabonais que son pays sollicite le soutien du Gabon pour la candidature du Professeur Ali Souleymane Dabye, pour succéder au défunt Professeur Bertrand Mbatchi. L'élection du nouveau secrétaire général du CAMES aura lieu au cours de la session du Conseil des ministres prévu cette année. À l’issue de l'entretien, le président de la République a dit prendre acte de la sollicitation de ses hôtes. Ce d'autant plus qu'il a considéré que cette action s'inscrit d'une part dans le cadre des relations d'amitié et de fraternité entre le Gabon et le Tchad, deux pays frères unis par la géographie et l'histoire, et d’autre part dans la dynamique instituée par Libreville et N'Djamena sur des consultations régulières.

Jonas OSSOMBEY

Libreville/Gabon