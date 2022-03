Bitam : le 3e adjoint au maire destitué

LE bureau du Conseil municipal de Bitam, chef-lieu du Ntem, a organisé, le 26 février dernier, une session extraordinaire ayant comme principal point à l’ordre du jour l'examen et l'adoption de la motion de défiance contre le 3e adjoint au maire chargé des Affaires sociales, Aubin Mbeang Ondo alias " Jack ". Une session qui s’est tenue conformément à l’article 63 de loi organique n° 001/2 014 du 15 juin 2015 relative à la Décentralisation.

Les travaux ont été ouverts et clôturés par le sous-préfet du district de Meyo-Kyè, Martin Mba Mengue, en lieu et place du préfet du département du Ntem empêché. Après l’exposé des faits par le président du bureau du Conseil municipal de Bitam, Jules Mbelé Asseko, le président de céans, le conseiller Samuel Minko Nguema, a accordé de longues minutes au 3e adjoint au, pour sa défense. Ensuite, les 27 conseillers municipaux présents (plus 6 procurations) ont été autorisés à donner leur avis et suggestions sur la suite à donner à ces assises de la session extraordinaire. La majorité des intervenants a donné quitus au président de céans, pour la poursuite des débats.

L’ancien ministre Pastor Ngoua Nneme, a défendu ''l'incriminé'', arguant que " la motion de défiance sur laquelle vous nous demandez de nous prononcer pour relever de ses fonctions, le 3e maire-adjoint, ne repose sur aucun texte de loi ". Peine perdue, puisque, au terme d’un scrutin à huis clos, 31 conseillers ont voté pour la destitution du 3e adjoint au maire et 1 voix contre. Il est reproché à l'ancien 3e maire-adjoint un comportement peu orthodoxe, violent et peu responsable vis-à-vis de certains de ses collègues de travail. " Depuis l’année 2020, un climat délétère prévaut au sein du Conseil municipal. Notre collègue, le 3e maire-adjoint, a commencé à développer des attitudes d’insubordination, d’irrespect, d’arrogance et de bellicisme ", a déploré Jules Mbelé Asseko. Aubin Mbeang Ondo a été exclu du bureau du Conseil municipal de Bitam, avec 31 voix pour et 1 seule voix contre (sur un total de 32 votants). C'était au terme des travaux d’une session extraordinaire, relative à la motion de défiance à son encontre.

E. EBANG MVE

Bitam/Gabon