BDC : Anna Claudine Ayo Assayi veuve Mavioga annonce la relance des activités

DANS les prochains jours, le parti BDC (Bloc démocratique chrétien) va relancer ses activités. Dans un premier temps, c'est le département du Komo-Océan qui va bénéficier de ce nouveau déploiement qui intervient un an après le décès de son fondateur, Guy-Christian Mavioga. Effectivement, c'est dans ce département et sa commune Ndzomoe que cette formation politique, membre de la Majorité républicaine et sociale pour l'émergence (MRSE), a engrangé ses meilleurs résultats lors des dernières consultations locales avec près d'une dizaine d'élus tant dans la commune que dans le département.

Autour de leur présidente, Anna Claudine Ayo Assayi veuve Mavioga, les élus du BDC se sont dernièrement penchés sur la définition des stratégies en vue d'aborder avec efficacité les joutes électorales de 2023. On le sait, le traumatisme de la disparition du fondateur ne s'est pas encore dissipé totalement, mais l'on est conscient des enjeux et des défis liés à la vie du parti. Et la vision actuelle est plus prospective, avec des tournées à l'intérieur du pays (après le Grand Libreville et Cocobeach), notamment dans les provinces de la Nyanga et du Woleu-Ntem où les organes de base seront installés. Dans le Komo-Mondah, les coordonnateurs provincial Thierry Ntoutoume Bissiemou, et départemental Gilbert Olimbo ont été instruits des mécanismes de performance à mettre en œuvre, forts de leur expérience du terrain et du bilan des derniers scrutins.

L'actualité aidant, la présidente Anna Claudine Ayo Assayi n'a pas manqué d'inviter les élus locaux à relayer le message de la première Dame Sylvia Bongo Ondimba sur l'évènement d'"Octobre Rose" concernant les cancers du sein afin qu'une mobilisation soit de mise.

ENA

Libreville/Gabon