Assemblée nationale : les députés édifiés sur les prévisions macroéconomiques et budgétaires

C'était à l'occasion d'une séance plénière présidée par Faustin Boukoubi. Il s'agit d'une plateforme de dialogue entre le parlement et le gouvernement sur les prévisions macroéconomiques et budgétaires des finances publiques, à moyen terme. C'est ce qui est couramment appelé "Débat d'orientation budgétaire" (DOB). Ce débat public, sans vote, est assorti d'un rapport parlementaire.

Dans le cas d'espèce, l'intervention du membre du gouvernement concernait le cadrage macroéconomique et budgétaire 2021-2023, et la préparation du projet de loi de finances 2021. Lequel, a-t-il rappelé, intervient dans un contexte particulier marqué par la pandémie à Covid-19 et ses conséquences aux plans économique et social...

On notera que l'exposé de Jean-Marie Ogandanga a suscité nombre de préoccupations de la part des élus à l'Assemblée nationale. Dans ce cadre, on relèvera essentiellement l'absence d'éléments sur la construction des établissements scolaires ; la situation dans les structures hospitalières qui manquent d'équipements adéquats ; le problème d'accès à l'eau qui semble ne pas préoccuper le gouvernement ; tout comme le mutisme constaté sur la route, au moment où de plus en plus de localités deviennent enclavées faute de voies de communication pratiquables en toutes saisons ; etc.