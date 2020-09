ANVA : les "Mamboundouistes" s'y opposent !

Les "Mamboundouistes", un courant politique de l'Union du peuple gabonais (UPG), se sont retrouvés récemment pour décrypter l'actualité nationale du moment. Au nombre des sujets évoqués, le projet d'ordonnance portant création, organisation et fonctionnement de l'Autorité nationale de vérification et d'audit (ANVA), annoncé lors du dernier Conseil des ministres du 14 août dernier.

Les "héritiers" de feu Pierre Mamboundou ont fustigé ''la création d'un organe dont les missions sont semblables à celles des institutions étatiques existant déjà''. Aussi ont-ils déploré le fait que ''les missions attribuées à l'ANVA soient identiques à celles de la Cour des comptes consignées dans la loi organique N° 11/94 du 17 septembre 1994 qui énonce que la Cour des comptes a pour missions de vérifier et d'auditer les services de l'État, les collectivités locales et les organismes recevant des concours financiers et matériels de l'État''.

Les "Mamboundouistes" ont donc estimé ''qu'il ne saurait être question de créer un conflit d'intérêts en mettant en concurrence l'ANVA, organe non étatique avec un organe étatique. Ce, conformément à l'article 76 de la Constitution qui consacre la Cour des comptes comme la plus haute juridiction de l'État en matière de contrôle des finances publiques''.

Par ailleurs, ces acteurs ont suggéré au gouvernement la réhabilitation de la direction générale du Contrôle d'État, et surtout ''de la rattacher au ministère de la Promotion de la Bonne gouvernance et de la Lutte contre la corruption''.



Martina ADA METOULE



