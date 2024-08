Analyse du discours: Bâtir un nouveau Gabon !

Bien plus que de vains mots prononcés, le président de la Transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, vient de lancer un véritable appel aux forces vives de la Nation, en sollicitant l'implication de tous dans l'édification du nouveau Gabon.

Pour ce faire lors de sa dernière adresse à la Nation gabonaise, il a clairement invité ses compatriotes à apporter leur pierre à l'édifice.

S'inspirant sans nul doute de la maxime selon laquelle l'union fait la force.

"(…) Construisons ensemble notre pays", a-til martelé. Un challenge ne se limitant pas à de simples infrastructures. Le chef de l'État l'a d'ailleurs clairement signifié.

"Cette construction ne concerne pas exclusivement les infrastructures. Il s'agit pour moi d'envisager quelque chose de plus grand et plus profond que les routes et le bâtiment", a-t-il déclaré.

Avant d'ajouter : "J'entends faire émerger un nouveau type de Gabonais en formatant les mauvaises mentalités."

En réalité, le numéro un gabonais vient de crever l'abcès. Non sans crier haro sur des pratiques et autres comportements déviants ayant contribué à plonger le pays dans les abysses, notamment sous le régime déchu.

Un constat également effectué par de nombreux observateurs de la scène politique. Lesquels reprochent aux nouvelles autorités d'être un peu trop conciliantes.

Conséquence : les pratiques décriées demeurent bel et bien en vigueur. Ne dit-on pas que “les mauvaises habitudes ont la vie dure” ? L'heure est désormais au changement de paradigmes.

Pour y parvenir la figure de proue du C omité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) s'est fixé cinq objectifs inhérents à l'État de droit, à l'image du pays, l'accès à l'éducation et à la santé pour toutes les composantes de la société, la valorisation des modèles pour la jeunesse et le retour aux fondamentaux économiques.

YFI

Libreville/Gabon