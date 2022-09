Ali Bongo Ondimba à POG  : un agenda chargé sur les chantiers prioritaires

LE chef-lieu de province n’est pas la province. Annoncé comme la visite précédemment avortée de Port-Gentil, la capitale économique du Gabon, le séjour du chef de l’État s’est avéré finalement un tour du propriétaire dans la huitième province du pays.

Les trois départements accueilleront donc, quasiment au pas de course, un Ali Bongo Ondimba affichant sa détermination à mener à bien le Plan d’accélération de la transformation (PAT) du Gabon, cheval de bataille de sa fin de mandat. Et ce plan ne concerne pas que les chefs-lieux de province mais également l’arrière-pays. D’où cette caravane présidentielle qui va amener le locataire du bord de mer de Port-Gentil à Omboue, en passant par Gamba, pour toucher du doigt les réalités que vivent les populations de ces localités.

La liste des chantiers visités par le chef de l’État et sa délégation illustre parfaitement une vérité : le développement d’un pays se conçoit d’abord comme multisectoriel et multidimensionnel. Ce n’est donc pas un hasard si l’énergie, la route, la santé, l’éducation et la formation sont parmi les priorités des priorités du chef de l’État et du gouvernement pour relancer une économie gabonaise en difficulté et pour laquelle l’Ogooué-Maritime a toujours tenu une place à part.

L’un des problèmes majeurs du poumon économique du Gabon était l’enclavement de la presqu’île de Mandji reliée pendant des lustres à l’arrière-pays par les voies fluviale et lagunaire. Le parachèvement de la route Port-Gentil–Omboue qui, sans doute, avec cette visite, connaîtra très bientôt son épilogue, va offrir des perspectives non négligeables pour le développement économique et social du chef-lieu du département d’Etimboue et ses environs et constituer une étape décisive dans le désenclavement de Port-Gentil vis-à-vis des autres provinces du Gabon. Et comme tout développement socio-économique commence par une route, cette nationale va créer des opportunités dans de nombreux secteurs générateurs d’emplois dont certains auront besoin de beaucoup d’énergie.

L’énergie, l’autre pilier du PAT, a donc retenu l’attention du chef de l’État qui s’est rendu au Poste source de Ntchengue (90/20 KVA), œuvre de la Société d’énergie et d’eau du Gabon (SEEG). Un équipement qui vient renforcer, s’il en est besoin, l’offre énergétique de Port-Gentil et du département de Bèndjè.

Le séjour portgentillais du président de la République, précédant les escales de Gamba et d’Omboue, est passé également par le Centre multisectoriel de formation et d’enseignement professionnel de Ntchènguè. Avec les réalisations annoncées du Programme d’investissement dans le secteur éducatif (PISE) qui va densifier les structures d’accueil du monde de l’éducation à Port-Gentil, c’est un autre secteur clé du PAT qui va être boosté. Tout comme celui de la santé, le chef de l’État ayant inscrit dans son agenda une visite au Centre médical Cécile-Onanga d’Omboue.

Finalement, c’est une province, aujourd’hui convalescente, qu’Ali Bongo Ondimba est venue réconforter et redonner des raisons d’espérer à des lendemains meilleurs. Car, au regard des chantiers en cours, dont certains étaient restés longtemps à l’arrêt, les atouts d’un redémarrage économique existent dans la capitale économique et le chef de l’État a tenu à venir personnellement tenir aux Marigovéens un langage de remobilisation.

Fidèle AFANOU EDEMBE

Port-Gentil/Gabon