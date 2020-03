Akiéni : La législative partielle fixée au 4 avril prochain

Ainsi, les candidats audit scrutin doivent déposer les dossiers de déclaration de candidature au plus tard le 14 mars prochain à 18 heures. S'ensuivra l'ouverture du premier tour de la campagne électorale, le 24 du mois en cours à 00 heure avant de se clôturer le 3 avril prochain. Le collège électoral pour sa part sera convoqué le lendemain (4 avril). Ainsi, les électeurs accompliront leur devoir civique de 7 à 18 heures.

Précisons que le siège est demeuré vacant depuis l'exclusion du député Ali Akbar Onanga Y'Obegue des rangs du Parti démocratique gabonais (PDG). Laquelle vacance a été constatée et actée par la Cour constitutionnelle dans sa décision rendue le 9 août 2019, saisie par le bureau de l'Assemblée nationale, conformément à la loi.

Le calendrier électoral qui vient d'être rendu public vient donc clore le débat et tenter de réparer ce que d'aucuns n'ont pas hésité à considérer comme étant une "violation de la Constitution". Laquelle stipule noir sur blanc, dans son article 39, que : "Toutefois, en cas de démission ou d'exclusion d'un membre du Parlement du parti politique auquel il appartient au moment de son élection, et si ce parti a présenté sa candidature, son siège devient vacant à la date de sa démission ou de son exclusion. Il est alors procédé dans un délai de deux mois au plus, à une élection partielle."