Agitation politique  : quid des dessous ?

Depuis quelque temps, le microcosme politique est pour ainsi dire en ébullition. Les lignes bougent tant dans les rangs de l'opposition que de ceux de la majorité. En témoignent les différents appels visant à la formation d'une "union sacrée de l'opposition" lancés par Alexandre Barro Chambrier, président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), la tenue du troisième congrès ordinaire du Parti pour le développement et la solidarité sociale (PDS) ayant maintenu Séraphin Ndaot Rembogo aux commandes, et le souhait "intéressé" des femmes de l'Union démocratique et républicaine (Udere) de voir le "candidat naturel" du Parti démocratique gabonais (PDG) rempiler à la présidentielle à venir. Bref, le landerneau politique sort de l'inertie dans lequel il était plongé depuis un petit moment.

En réalité, ce réveil soudain ne surprend guère. À un an des élections générales, tout acteur politique digne de ce nom a à cœur de réinvestir le terrain et par la même occasion battre le rappel des troupes. Histoire de tester sa force de frappe. D'autant qu'en 2023, le pays va vibrer au rythme de toutes les élections (Ndlr : législatives, locales, sénatoriales et présidentielle). Une véritable année électorale ! Comme dit l'adage : "ce n'est pas le jour du bal qu'on apprend à danser".

Nos politiciens ont bien conscience que les élections se préparent bien avant la publication du calendrier officiel. Autre raison de cette agitation, et pas des moindres, le renouvellement des équipes dirigeantes des institutions constitutionnelles et des autorités administratives indépendantes. C'est un secret de polichinelle, lesdites instances (le CND, CESE et dans une moindre mesure la CGE) seront en principe renouvelées cette année. De quoi aiguiser les appétits de certains acteurs politiques. Lesquels cachent très mal leurs intentions de faire partie de élus de ces nouvelles équipes dirigeantes desdites institutions.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon