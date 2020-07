Administration territoriale : les nouveaux gouverneurs de province dans leurs fonctions

C'est le ministre de tutelle, Lambert-Noël Matha, qui a procédé à ce rituel inédit en ce sens que ces neuf autorités ont toutes officiellement pris leurs fonctions en un seul lieu : Libreville. Un fait qui se justifie par la crise sanitaire qui sévit actuellement dans le pays. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence du grand chancelier des Ordres nationaux. Tout comme certains gouverneurs sortants étaient présents.

Aux promus et mutés, le ministre de l'Intérieur a rappelé à chacun les missions qui sont les siennes. Non sans marteler que la réussite de chacun d'entre eux ''résidera dans la capacité à prendre des décisions dans un esprit de neutralité, d'équité, d'objectivité au service du Gabon, de l'intérêt général et du respect des libertés individuelles et collectives''.