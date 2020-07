Activités présidentielles : Nicolas Terraz hôte d'Ali Bongo Ondimba

Les questions économiques étaient au programme des activités du chef de l'État, hier. Surtout avec l'entretien accordé aux responsables de Total Gabon. Dont son président du Conseil d'administration (PCA), par ailleurs directeur exploration & production du groupe français Total, Nicolas Terraz, reçu hier en audience par Ali Bongo Ondimba. Plusieurs collaborateurs du numéro un gabonais étaient présents à cette rencontre qui a eu lieu au palais de la présidence de la République.

Au cours de cet échange, le président de la République a réaffirmé l'intérêt que notre pays accorde au développement de son industrie en général, et dans le secteur pétrolier en particulier. Cela au regard du rôle important de ce secteur dans l'économie gabonaise et partant dans le développement du Gabon. Cela, tout en veillant à son attractivité et à sa compétitivité. Non sans insister sur le caractère "gagnant-gagnant" des partenariats, par rapport à la valeur ajoutée locale de ce secteur et à la création d'emplois… Toutefois, Ali Bongo Ondimba a souligné que le Gabon doit maintenir ses efforts de diversification de son économie. Une option qui, chaque jour, reconnaît-il, porte ses fruits.