Activités présidentielles : Le président de la République compte booster le secteur minier

"Faire du Gabon le 1er producteur de manganèse mondial". Telle est l'ambition du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, qui n'a pas manqué de le souligner au président-directeur général du groupe Eramet, Mme Christel Bories, hier, au cours de l'audience qu'il lui a accordée au palais de la présidence de la République.

Durant leur entretien, le premier magistrat gabonais et son hôte ont passé en revue les activités du groupe Eramet au Gabon, particulièrement celles de ses filiales, la Compagnie minière de l'Ogooué (Comilog) et la Société d'exploitation du transgabonais (Setrag). Concrètement, les dossiers inhérents à l'amélioration du réseau ferroviaire ont constitué la trame du tête-à-tête entre les deux personnalités. Objectif : optimiser la sécurité des voyageurs, d'une part, et mettre un terme aux nombreux déraillements de trains marchandises et minéraliers, d'autre part.