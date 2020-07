Activités présidentielles : Ali Bongo Ondimba reçoit Dodo Bounguendza

L'échange entre les deux hommes a essentiellement porté sur plusieurs sujets d'actualité. Au nombre desquels les activités relatives au fonctionnement de cette formation politique dont Ali Bongo Ondimba est également le "distingué camarade président" ; tout comme la riposte contre la pandémie à coronavirus qui sévit dans notre pays depuis le mois de mars dernier...

Il y a lieu de rappeler que le PDG, formation politique considérée comme la locomotive de la Majorité républicaine et sociale pour l'émergence (MRSE), est sur le pont dans le combat contre la propagation du coronavirus au Gabon. Non seulement en multipliant des actions de sensibilisation sur le terrain, mais aussi en distribuant masques et gels hydroalcooliques, tant à Libreville que dans certaines localités de l'intérieur du Gabon.